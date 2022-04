Cristiano Ronaldo recibe muestras de cariño tras el fallecimiento de su hijo

El mundo del deporte, pero sobre todo del futbol, ha lanzado mensaje de cariño para Cristiano Ronaldo y su familia, luego de haber perdido a uno de los bebés que esperaban él y su pareja Georgina Rodríguez.



El primero en esciribirle al jugador fue el Manchester United, equipo donde milita actualmente el portugués.

Mucha fuerza para toda la familia https://t.co/Ed7TiwE5Bv — Manchester United (@ManUtd_Es) April 18, 2022

Más tarde fue la Selección de Portugal y así cientos de mensajes tanto de clubes, ligas, jugadores y hasta aficionados los que le dedicaron unas palabras al futbolista que pasa por un triste momento personal.

Thoughts are with you and Georgina brother I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Our thoughts and deepest condolences are with you and your family — Leeds United (@LUFC) April 18, 2022

Our sincerest condolences — Cádiz CF (@Cadiz_CFEN) April 18, 2022

So sorry to hear of your loss. We send our deepest condolences to you and your family. — LaLiga English (@LaLigaEN) April 18, 2022