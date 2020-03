Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX dio positivo por Covid-19, informó el organismo a través de un comunicado urgente en el que detalló que el dirigente se realizó la prueba hace unos días con dicho resultado.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, aseveró.

El directivo señaló que se mantendrá al tanto de la situación que vive el futbol mexicano para llegara una fecha de reanudación, tras el parón por la emergencia sanitaria.

“Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la Liga MX / Ascenso MX. Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”, finalizó.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

El de Bonilla es el segundo positivo confirmado en el futbol mexicano luego de que hace algunos días el Atlético de San Luis informara que su presidente Alberto Marrero también arrojó este resultado después de realizarse la prueba tras un viaje que realizó a España.

