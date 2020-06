'Chucky' Lozano y Héctor Herrera aconsejan a juvenil del Pachuca

A los 19 años de edad, José Castillo tiene un lugar en la categoría sub-20 del Pachuca y aspira a abrirse un hueco en el primer equipo, como lo han hecho jugadores que se convirtieron en agentes internacionales del futbol mexicano.

A diferencia de personajes como Hirving Lozano o Héctor Herrara —también surgidos de los Tuzos—, 'Josesito', como le llaman, tiene vocación defensiva; juega como lateral derecho y ha comenzado a trazar su propia línea.

Y como la mayoría de los que alcanzan la Primera División, ha tenido momentos difíciles, en los que ha considerado renunciar. Después, recuerda que otros antes que él ya pasaron por ahí.

"Operaron a mi hermano del corazón tres veces. Fue un proceso muy complicado, porque él también estaba en el Pachuca y me veía jugar sin poder también hacerlo. Su vida peligraba en cada operación. Por fortuna, logró salir adelante", relató, en entrevista con el portal de la FIFA.



Aunque la fuerza de voluntad es propia, la inspiración surge de situaciones que han enfrentado 'HH' y el 'Chucky', por ejemplo, quienes a su vez hablaron con el órgano rector del balompié, para referir las trabas de sus respectivas historias.

"Fui prestado a Tampico a los 21 años. Ahí, pensé en dejar el futbol y buscar otro futuro. Tenía esposa, estaba embarazada y no veía claro mi futuro en el club. No sabía lo que iba a pasar conmigo y no me pagaban. Entonces, en el Pachuca, me apoyaron con dinero y volví para comenzar mi carrera", contó el mediocampista del Atlético de Madrid.

Lozano, quien ahora milita en el Napoli, rememoró el obstáculo que la distancia representaba en sus inicios: "Fue duro. Extrañé mucho a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. No ayudaba mucho la Casa Club; era un poco austera en ese entonces, así que era complicado".

En los tiempos de 'Josesito', la austeridad es sólo una anécdota. Jesús Martínez se ha encargado de poner todas las comodidades al alcance de sus jóvenes promesas. Ahora, el reto es la dura competencia.

"Yo llegué a los diez años a una pirámide; cada que vas creciendo y subiendo, hay menos espacio para la gente. Llegas con 20 compañeros y, dentro de poco, quedan cinco. Y si quieres llegar al primer equipo, tal vez sólo uno lo logre; no a todos les llega la oportunidad, ni siquiera de probarse", dijo Castillo.

Tanto Herrera como el 'Chucky', años después de su irrupción en el escenario del balón, ahora dan recomendaciones a los novatos, como José Castillo.

"Estudien inglés y prepárense físicamente. Conozcan el futbol europeo y su mentalidad. Nunca se rindan y se cansen de preparar sus sueños; nunca saben cuándo les va a llegar el día. Trabajen siempre al 100 por ciento para estar preparados y aprovechar la oportunidad cuando llegue. A mí me ha pasado siempre: he tenido momentos difíciles en el futbol, donde no he sido tomado en cuenta como me gustaría. Entonces, cuando me dan la oportunidad, estoy ahí para responder y que vean que pueden confiar en mí", apuntó el 'Zorro', quien, además, aseguró que a México volverá sólo con los de la bella airosa.

Lozano aún no es un veterano (tiene 24 años), pero ya ha juntado suficiente experiencia para tener algo que transmitirle a los que vienen detrás.

"Poner mucha atención a la educación, los idiomas, los entrenamientos y todo lo que tiene el Club Pachuca. Cuando cambias de país y llegas a Europa, es otro ritmo, otra mentalidad que, para uno que viene de México, es complicado. Los jóvenes tienen que aprovechar todo lo que puedan, porque es muy fácil caer en el conformismo y no tomar las oportunidades", finalizó.

