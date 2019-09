Chicharito festejaría si le anota al Real Madrid

Omitir la celebración cuando se le anota a un equipo que forma parte su pasado se ha vuelto costumbre entre muchos futbolistas; sin embargo, Javier Hernández no se contendrá si este domingo marca ante el Real Madrid, club en el que jugó cedido durante la temporada 2014-2015.

No se trata de un tema de revancha o algún resentimiento hacia los merengues, sino de una línea que el Chicharito ha mantenido toda su carrera. "Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes en los que he jugado", dijo.

Y aunque tiene claros sus planes para el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el mexicano se expresa de forma positiva sobre su experiencia en el Santiago Bernabéu. "No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí", sentenció.

En su paso por la Casa Blanca, el delantero que ahora milita en el Sevilla metió nueve goles y dio cinco asistencias en 31 encuentros disputados.