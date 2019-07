Bonito o feo, pero se ganó: Antonio Rodríguez

Guadalajara no obtuvo resultado favorables en su pretemporada, lo cual se reflejó en su partido de debut frente a Santos en el que cayeron con marcador de 3-0. Con Tigres, los rojiblancos hicieron valer su condición de local y triunfaron ante el actual campeón del fútbol mexicano, resultado que le dio una inyección de ánimo al equipo, así lo confesó el arquero Antonio Rodríguez.

"Creo que para nosotros, para la gente y para la institución, lo más importante era ganar hoy fuera como fuera, por como venía el equipo, por toda la ola de críticas y dudas que hubo, porque estás con tu gente en un estadio lleno, es la presentación del equipo, porque estás contra el campeón, se tenía que ganar como fuera, bonito o feo, pero se ganó".

Ante Tigres, el guardameta fue un factor de gran relevancia por sus diversas atajadas, pero para Toño nada podrá borrar sus errores cometidos en la jornada uno ante Santos y asegura trabajar día con día para mejorar y cumplir los objetivos trazados desde el inicio.



"No puedo pagar ninguna deuda porque no puedo regresar al pasado, no puedo regresar a mis años anteriores, a mis partidos anteriores, pero si que voy a hacer con ellos. Es una noche muy buena para todo el equipo, se mantuvo el cero y eso es para lo que trabaja un arquero y seguiré trabajando".

Además, el arquero agregó que es necesario mantener la calma y realizar un trabajo constante, ya que reconoce que una victoria en la segunda jornada del torneo no significa más que tres puntos.

"Lo más importante fue que el equipo mantuvo la calma y cuando un equipo es fuerte y mantiene una coraza pueden venir crítica, comentarios muy buenos y al final de cuentas uno sabe que tiene que seguir trabajando, no porque le ganamos a Tigres y no recibimos gol estamos para hablar de cosas extras, es un equipo que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando. Sabíamos que en las derrotas no podíamos volvernos locos y tampoco con esta victoria".

Finalmente, Rodríguez elogió a André-Pierre Gignac, quien tuvo oportunidades de anotar, pero el arquero estuvo atento para detener sus envíos. Además que lo considera uno de los mejores jugadores que han llegado a México.

"Estás hablando del mejor delantero que ha venido a la liga en los últimos años. Es un delantero capaz de ponerte la bola en cualquiera de las cuatro esquinas y gracias a Dios se dio así. Hoy lo festejó y lo celebro, pasó este trago muy bueno que tanto necesitaba y mañana voy a trabajar para pensar en Puebla".