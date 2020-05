Benjamín Galindo tiene una mentalidad triunfadora: Fausto Pinto

Este jueves, el “Maestro”, Benjamín Galindo, tuvo que ser atendido de gravedad en un hospital privado en Guadalajara tras sufrir un derrame cerebral. Horas más tarde, tuvo que ser intervenido, arrojando un resultado positivo.

Alguien que compartió el vestidor con el "Maestro" y además fue dirigido por el mismo, es Fausto Pinto, quién se alegra de que la operación haya salido bien y recuerda la gran persona que era dentro y fuera de la cancha, Benjamín Galindo.

"Me da gusto que realmente haya salido bien de la operacion, esperamos que salga y pueda salir lo más pronto posible, lo recuerdo como el gran ícono que es para el futbol mexicano, se destacaba por tu técnica, con él me toca la primera etapa cuando llega a Pachuca, yo en ese tiempo ya entrenaba con primera división, me tocó compartir un poco como jugador, ya luego como entrenador me da la oportunidad de ir a Cruz Azul, vivir una gran experiencia, conociéndolo más a fondo, compartimos muchisimo, logramos una relación de amistad, le tengo mucho aprecio", comento el exseleccionado nacional.



Pero...¿Qué cuál fue la mayor enseñanza del "Maestro" Galindo a Fausto Pinto?, su caracter y su mentalidad triunfadora, así lo confiesa el mismo exjugador de los Tuzos.

"Es una persona con gran caracter, siempre tiene las palabras precisas, el querer ganar siempre, me dejó una gran enseñanza, incluso en los tiros libres, quiere ganar, ganar en todos lados, tenis balón, cartas, todo, tiene ganas de triunfar siempre", puntualizó Pinto.

Por último Fausto Pinto le mandó un mensaje de apoyo a Benjamín Galindo, y espera que pronto salga adelante.

"Estamos contigo, para apoyarte en lo que necesites, las oraciones mías y de mi familia están contigo, deseamos que puedas salir lo más pronto posible y que salgas bien", finalizó.

