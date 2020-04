Hernán Cristante, extécnico de Toluca, se encuentra fuera de actividad, pero muy al pendiente de lo que pasa en su amado futbol mexicano. Sabe que el Ascenso MX ha desaparecido y en su lugar quedará la cuestionada Liga de Expansión.

“Yo creo que la categoría del Ascenso MX es insustituible por la competencia, formas y muchas cosas más. No entiendo por qué se cancela esto en lugar de apoyarla y hacerla más fuerte” aseveró el histórico de los Diablos Rojos.

El exportero argentino vio finalizada su carrera en los Leones Negros de la UdeG, antes de que lograran el ascenso a Primera División, sabe lo que representaba la “Liga de Plata”.

Entérate: Clausura 2020 no se suspende; se juega completo: Enrique Bonilla

“Yo creo que es un error, pero hay gente que está atrás y que cree que sabe. No es lo mismo que un chico que quiere ascender y tenga a su lado compañeros de experiencia que estuvieron en Primera. Esto es un paso atrás, pero ojalá esté equivocado y sea por el bien del futbol mexicano”, señaló.



Sobre su salida de la dirección técnica de los choriceros, asegura que no se dio de la mejor manera y le hubiera gustado seguir con los escarlata.

“Espinas no me quedaron, sólo la idea de revertir la situación si se tomaban dos partidos más. Me despedí bien de Francisco Suinaga y Jaime León, salí y de inmediato comencé a prepararme en más cosas para mejorar”, explicó. Cristante, quien tampoco se arrepiente de haber sido el técnico de Toluca con más expulsiones. “Bien o mal, supe cuando me equivoqué y pedí disculpas. Eso de las expulsiones es cosa del pasado y sé cuándo hice mal”.