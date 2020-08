Andrés Lillini: En Pumas no se festejan los empates

Molesto por el resultado (1-1) y desempeño del duelo ante FC Juárez, el técnico Andrés Lillini aceptó un sentimiento de tristeza por no poder doblegar a unos Bravos que se quedaron con nueve hombres.

“Mal, más cerca del sentimiento de perder que de empatar. En esta institución los empates no se festejan, ni en Básicas ni en el primer equipo. El sentimiento es de tristeza. Lo cambiaremos con la fortaleza anímica del equipo, somos profesionales, vivimos de esto. Viene un rival superior y tenemos que corregir, sino nos vamos de la liga. Hay que corregir, superar y hay chicos que van empezando”, declaró el estratega de los Pumas.

El estratega, quien mantiene el interinato de la dirección técnica auriazul, señaló que fue difícil vencer a nueve jugadores de los Bravos y destacó su táctica a balón parado.

“Desde el análisis de número y el resultado, triste, amargado. Creo teníamos las armas y buscamos las acciones para buscar el partido. No es fácil con nueve hombres atrás. Sabíamos que 11 vs 11 la pelota parada era el arma de Juárez y tratamos de evitar eso, pero nos empatan así. Pecamos de mandar centros cuando tuvimos jugadas saliendo desde el área. No es fácil doblegar a un rival”, aseveró.

El argentino mencionó que él seguirá al frente de equipo, al menos en el duelo de media semana ante los Rayados de Monterrey, también en el Olímpico Universitario.

“Esto nos deja un gran aprendizaje, es un grupo de jóvenes, sumamos porque es importante y a veces por buscarlos los pierdes. Tenemos que corregir porque viene un rival que es Monterrey y querremos superar. Me va a tocar dirigir. Le damos vuelta a la página porque somos profesionales”, sentenció.

