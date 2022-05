Andrés Lillini deja en duda su futuro con los Pumas

Los Pumas de Andrés Lillini sufrieron otro duro golpe en una de las semanas más importantes para el equipo en los últimos años. No pudieron avanzar a los cuartos de final y fueron aplastados 4-1 por el Guadalajara. Ahora, el técnico de los Pumas desconoce si seguirá al frente del equipo y le deja la decisión a la directiva del equipo auriazul.

"No lo sé, es una situación que Mejía Barón o el Ingeniero Lepoldo Silva podrían contestar. He tenido la peor semana deportiva de mi vida. Seguro que en el interior queda un recorrido mejor para los jovenes, el equipo no dejó de ir hacia adelante, le hemos sacado jugo a todos", declaró el estratega argentino.



Enfatizó que la directiva deberá realizar un análisis a fondo sobre lo sucedido. Aunque considera que los proyectos luego pueden pasar a segundo plano en instituciones como la de los Pumas.

"Cuando uno pierde en este tipo de instituciones, más allá del proyecto están resultados. La directiva hará un análisis. Los objetivos es el proyecto que estábamos trabajando, es jugar con muchos chicos y darles la oportunidad de que crezcan", aseveró.

Lillini se responsabilizó de los dos fracasos y aseguró sentir vergüenza por su complicada semana que ha vivido. "Siento vergüenza propia. Cuando uno no cumple lo que dice así pasa, no puedo dar un discurso para salvarme. Por supuesto que el responsable soy yo", concluyó.