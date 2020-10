América recupera a dos futbolistas para el partido vs Atlas

Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres pueden ser los salvavidas que el América necesita para mantenerse entre los mejores cuatro lugares del Guardianes 2020 y clasificar directo a la Liguilla.

Los dos defensas centrales regresan este sábado, contra el Atlas, tras perderse dos partidos y medio por lesión.

Miguel Herrera, entrenador azulcrema, defendió que las lesiones han sido una constante en los clubes de la Liga MX e internacionales, ya que las Águilas han sido las más señaladas por las constantes bajas en el presente certamen.

“Ha sido un torneo atípico para todos, las lesiones pasan en todos lados. Luego, ustedes [prensa] no lo dicen, pero no pasan solo en el América. Los equipos del mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada a la que estamos acostumbrados. De repente, te encuentras con lesiones que no estaban en el pensamiento o vienen porque la base física no está tan bien como en otros torneos”, argumentó el mexicano.

“Debemos explicarle a la gente, ser más explícitos en decir que son jugadores de alto rendimiento y su exigencia es a full [tope] y más en este equipo”, añadió.

Herrera también adelantó que Guillermo Ochoa no estará para este sábado, a la espera de que la próxima semana se integre a los trabajos del primer equipo y pueda ser considerado para el duelo de la Jornada 16, frente a los Tigres.

Para el choque con el Atlas, las Águilas alinearán con Oscar Jiménez; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes; Richard Sánchez, Santiago Cáseres, Sebastián Córdova y Leo Suárez; Federico Viñas y Henry Martín.