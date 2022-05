América: Jorge 'El 'Burro' Van Rankin encara a comentaristas de Fox Sports

Jorge 'El 'Burro' Van Rankin es uno de los aficionados del América más conocidos en el mundo de la farándula y del futbol mexicano.

Es sinónimo de americanismo y así lo demostró ayer en su visita al programa La Última Palabra de Fox Sports, el cual conduce el polémico y antiamericanista, André Marín.

En la mesa también estaban el exfutbolista Fabián Estay, Rubén Rodríguez, Alfonso Blanco y Gustavo Mendoza. Los dos últimos, “víctimas” del famoso conductor, al igual que André Marín.



La polémica se dio cuando tocaron el tema del arbitraje en el encuentro entre América y Puebla de cuartos de final en el Estadio Azteca. Jorge Van Rankin aprovechó el tema para cuestionarlos.

“Ya me voy a enojar… ¿Han ayudado al América? ¿Qué piensas de lo de la semana pasada en Puebla? Vamos a hablar enserio… La entrada a Viñas es roja y es penal, por ahí vamos a empezar”, inicio el comentario del “Burro”.



¿A LOS ÁRBITROS LES PESA TELEVISA Y EL AMÉRICA? La mesa de #LUP se calienta con Las Águilas y el arbitraje de la LigaMX. "YO PEDIRÍA AL FUTBOL MEXICANO QUE LOS ÁRBITROS SEAN INDEPENDIENTES A TELEVISORAS" @burrovan pic.twitter.com/OFFG8GZMGH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2022

-

“No mames, están locos ustedes, por eso luego los odian a ustedes. Es penal, se acabó”, agregó, antes de responder también al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo ayer por la tarde que “el América le robó el partido al Puebla”.

“No mames…Miguel Barbosa, te conozco, te aprecio, te he entrevistado. Pero si no sabes de futbol, no hables. ¿Qué te robaron cabrón? Sabes que te estimo Miguel, te hice una entrevista preciosa y que te agradecí mucho, ¿y no le robaron al América allá en Puebla en el Cuauhtémoc?”, aseveró.