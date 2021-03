Amaury Vergara exige jugadores convencidos en Chivas

En el Guadalajara hay —o debería existir—, una consigna: Tener a los mejores jugadores mexicanos entre sus filas. Lo que no es sencillo.

En Chivas es difícil contratar futbolistas debido a la tradición de sólo jugar con talento mexicano. Eso hace que el universo se reduzca, pero Amaury Vergara, presidente y dueño del Rebaño Sagrado, no ve esto como un problema, sino como una alternativa a buscar soluciones, ya que puede ir por elementos nacidos en México que jueguen en el extranjero o buscar en su cantera, pero deja una cosa bastante clara: “No quiero a nadie que no quiera estar jugando en el Guadalajara.

“El reto que tiene Chivas, si bien es buscar el talento mexicano, también es desarrollarlo. Se tiene la perspectiva de buscar, pero también que sea una buena inversión”, asegura para EL UNIVERSAL Deportes.

Repatriar a figuras nacionales que se encuentren jugando en Europa o Estados Unidos también es opción, pero bajo cierto análisis, siempre poniendo los intereses del club en primer lugar: “Hay que pensar en lo que es lo mejor para Chivas y eso es —en ocasiones— difícil de entender”, dice el directivo. “Hay mucha información que no se comparte, respecto a cómo está el jugador, qué ideas tiene, y eso hay que estudiarlo también a la hora de ir a buscarlo en forma definitiva”.

Eso sí, dice sin reparos: “No quiero ningún jugador que no quiera estar en Chivas... El que se quiera ir, se va, y el que no quiera llegar, el que no entienda qué significa estar en Chivas, que no venga. Además, de mi padre [Jorge Vergara] aprendí el fomentar la importación de jugadores, así que no hay que cortar procesos. Si un jugador está cumpliendo en Europa, regresarlo no es viable”.

Lo preferible es que ambas partes estén contentas, que no se contrate sólo por el nombre, por lo que fue, sino por lo que aún puede ofrecer: “Hay que evaluar si está en la parte final de su carrera, si tiene condiciones, interés, la actitud para venir y si en la cuestión económica puede ajustarse al mercado mexicano. Si se dan todas esas condiciones, adelante, será bienvenido acá”.

El Guadalajara, que está en el undécimo lugar —con 10 puntos—, visita a los Gallos Blancos de Querétaro, que tienen las mismas unidades, aunque peor diferencia de goles.