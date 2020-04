Alan Pulido sigue dolido con Tigres: Me traicionó

Cuando Alan Pulido quiso salir al futbol europeo, "Tigres dijo que un chamaco de 22 años no nos va a ganar. Me sentí traicionado por el club de mis amores", dijo el hoy delantero del Sporting Kansas City.

En entrevista a ESPN, el tamaulipeco reveló todo lo que sufrió para cumplir su sueño de ir al futbol de Europa.

"Todo estaba en mi contra, muchos decían que lo dejara, que me quedara,pero me aferré, luché y eso me ayudó a irme y a seguir con mi carrera".

Apuntó que con lo que más luchó, "fue porque Tigres me dejara. Ahí crecí,me hice futbolista, pero a la hora de la verdad me dieron la espalda".

Tigres y Pulido entraron en un conflicto largo que fue a dar a FIFA cuando el jugador argumentó que no tenía contrato con los felinos, mientras que la organización enseñó papeles con la supuesta firma del jugador.

"Me dolió mucho, más porque dijeron 'este chamaco no nos va a ganar'".

Pulido jugó en Grecia en Levadiakos y Olympiakos, sin mucho éxito. En ese tiempo no fue llamado a la Selección, según dijo el futbolista por veto impuesto por Tigres.

Regresó a México en 2017, para enrolarse en Chivas llegando a un acuerdo con los felinos.