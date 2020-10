La defensa de Washington finalmente frenó a un adversario en problemas, sumando seis capturas, una intercepción y forzó un balón perdido que acabó en un safety al vencer el domingo 25-3 a los Cowboys de Dallas para poner fin a una racha de cinco derrotas.

Montez Sweat lideró a Washington (2-5) con capturas y media, Cole Holcomb logró otra, además de una intercepción en la zona de anotación y Landon Collins le robó el balón de las manos a Andy Dalton para un safety tempranero antes de salir con una lesión en el tobillo.

Dalton se vio bajo asedio constante con una improvisada ofensiva, antes de que tuviera que abandonar en el tercer periodo tras recibir un golpe en la cabeza con el hombro de Jon Bostic, quien fue expulsado.

LEER MÁS: Tras choque en partido, Andy Dalton salió conmocionado

Dalton completó 9 de 19 pases para 75 yardas antes de lesionarse. Pudo salir por sus propios medios para ser examinado por una posible conmoción.

Washington permitió 142 yardas totales para ganar el encuentro por diferencia de dobles dígitos por primera vez desde noviembre de 2018.



@AntonioGibson14 I see you throw the chalk up! Salute and great game!! https://t.co/byhyTbOhqq

— LeBron James (@KingJames) October 25, 2020