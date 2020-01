NFL: Matan a dos personas en celebración por triunfo de Chiefs

KANSAS CITY, Mo. - La policía en Kansas City, Missouri, informó que al menos dos personas fueron asesinadas y más de una docena resultaron heridas en un tiroteo afuera de un bar donde se presenciaba el juego de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Titans de Tennessee.

La policía mencionó que el tiroteo tuvo lugar justo antes de la medianoche, cuando una persona no identificada abrió fuego contra un grupo de gente que esperaba afuera del bar 9ine Ultra Lounge.

La página de Facebook del bar mostró que organizarían una 'Fiesta de celebración' después de que los Chiefs ganaran el campeonato de la AFC.

"No sabemos qué precipitó todo eso. No sabemos si hubo alguna persona específica en la mira, o una perturbación; todavía estamos investigando qué dejó esto", dijo el oficial Tim Hernández, del departamento de policía de Kansas City.

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en la escena. La policía cree que el hombre fue el tirador, quien fue baleado por un guardia de seguridad del bar. Al menos 15 personas llegaron a hospitales locales con lesiones y tres están en estado crítico.

NEW: Disturbing video shows chaotic moments when shots were fired in parking lot of 9ine Ultra Lounge in KC. We know two people are dead, 15 hurt— 3 critically. Police believe gunman is one of the two people dead @KMOV #KCShooting

: @KCTV5 pic.twitter.com/bpBINooikO

— Emma Hogg (@EmmaHoggTV) January 20, 2020