Jugador de Browns revela por qué jugó el MNF, tras muerte de su novia

El ala defensiva de los Browns, Chris Smith, estaba listo para tirar la toalla y retirarse, dijo, después de que su novia y madre de su bebé de un mes, Petara Cordero, fue atropellada por un automóvil y murió el miércoles por la mañana.

Al final, fue un tatuaje que Cordero tenía lo que lo empujó a seguir jugando y regresar al equipo, con los que ayer disputó el Monday Night.

Ella siempre tuvo este tatuaje, dijo 'Mantente fuerte'", dijo Smith. “Siempre solía molestarla por eso. Lo estamos usando ahora".

Smith ahora tiene su propio tatuaje "Mantente fuerte” en su antebrazo derecho. "Jugar esta noche era para ella", dijo Smith. "Fue una semana difícil, pero sabía que esto es lo que ella querría que hiciera".

Smith tomó la decisión de jugar el viernes. El dueño de los Browns, Jimmy Haslam, estaba en su casa y Smith le dijo a Haslam que quería jugar. Regresó a practicar el sábado. El coach Freddie Kitchens permitió que miembros de su familia y la familia de Cordero asistieran a la práctica ese día.

Todo se remonta a ese tatuaje.

"Cuando me ven fuerte, es un poco más fácil", dijo Smith, "así que tengo que mantenerme fuerte para todos, para ella, (para) mi hija".

Smith dijo que todo parecía normal ayer, pero hubo un momento en que sus emociones lo atraparon.

"Cuando llegué allí, porque ella estaba en mi último juego, salí y dije, hombre, ella no está mirando", dijo Smith. “Espiritualmente lo es, pero físicamente no está mirando. Me atrapó un poco ”.

Entonces escuchó una pequeña voz en su cabeza.

"Solo hazlo por ella, hazlo por ella", dijo. "Esto es lo que ella quiere que hagas, hazlo por ella".