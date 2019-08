Gregg Popovich llama patriota a Colin Kaepernick

El entrenador de la selección de basquetbol de Estados Unidos, Gregg Popovich calificó las acciones del exquarterback de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, en su lucha por la justicia social como "algo muy patriótico".

Popovich ha comentado anteriormente sobre diversos asuntos actuales de la sociedad, incluidas algunas veces sobre Kaepernick. El exjugador de la NFL comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en 2016 en protesta por la brutalidad policial y la desigualdad racial.

Popovich, graduado de la Academia de la Fuerza Aérea, dijo que cree que Kapernick saca a la luz los problemas es un ejemplo de ejercicio del propio patriotismo.

"El patriotismo significa muchas cosas para diferentes personas. Hay personas que están realmente comprometidas en ese sentido y personas que son falsas. Creo que la muestra de patriotismo es un poco inapropiada y eso no es algo que creo que queremos emular. Porque alguien abraza una bandera no significa que ' re patriótico: ser un patriota es alguien que respeta a su país y entiende que lo mejor de nuestro país es que tenemos la capacidad de arreglar cosas que hasta ahora no han dado frutos a mucha gente", declaró.

El multicampeón con los Spurs añadió: Fue algo muy patriótico que hizo. Se preocupaba por su país lo suficiente como para arreglar algunas cosas que eran obvias, que todo el mundo sabe pero no hace nada.

Popovich ha criticado al presidente Donald Trump, una vez que lo llamó "cobarde sin alma". El presidente a menudo se burló de la causa de Kaepernick para ganar puntos políticos con su base de votantes.

Kaepernick no firmó después de la temporada 2016 y resolvió una demanda de colusión contra la liga esta temporada baja. Dijo la semana pasada que está listo para regresar a la NFL.