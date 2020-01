Brad Pitt se sube al tren de los Chiefs que van al Super Bowl

Los Chiefs volverán al Super Bowl tras una esperá de 50 años. La victoria de los Chiefs sobre los Titans fue tan apaudida que llevó a uno de los mayores fanáticos del equipo a mostrar su apoyo mientras caminaba por la alfombra plateada.

El actor Brad Pitt fue visto con una gorra de Kansas City mientras estaba en los Premios SAG el domingo por la noche. La cachucha se la aventó uno de los fants y al actor de Once Upon a Time in Hollywood usó con orgullo la prenda.

Cuando los fanáticos vieron esto, les encantó el hecho de que Pitt es fanático de los Chiefs. Algunos usuarios de Twitter señalaron que Pitt es de Springfield, Missouri, por lo que es probable que haya sido fanático de los Chiefs toda su vida.