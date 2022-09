Faby Apache refuerza a las mexicanas en el Grand Prix del CMLL

Faby Apache siempre llevará la marca de la empresa Triple A en su trayectoria, pero tras 26 años como luchadora, en unas semanas podrá cumplir el único reto profesional que no luce en su palmarés: luchar en la Arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"He hecho de todo pero lo único que me faltaba era pisar la Arena México", acepta la heredera del Gran Apache.

Y tiene claro por qué es algo especial hacerlo. "El CMLL sí reconoce el trabajo de los luchadores, de los que realmente amamos la lucha libre".

Su primera cita será magna, al integrarse al equipo mexicano en el Grand Prix Femenil del próximo 28 de octubre.

"Es una invitación para estar y me agradó la propuesta. Voy a empezar con ese evento, después veremos qué pasa. Ahorita estoy solo por fechas", explica la gladiadora.

Y ante la pregunta de qué la hizo aceptar la propuesta, lanza. "Sentí una buena vibra y cuando tuve la plática les di el sí. No conozco a las nuevas luchadoras, no soy de estar viendo luchas. Pero si están en la Arena México su nivel es bueno. He trabajado con Princesa Sugehit, Tiffany, Jarochita y a las demás las iré conociendo".

Mientras tanto, disfruta cada momento rumbo a su batalla de estreno en la México. "He pisado lugares muy grandes pero estar en la Arena México se siente muy padre, pasar y ver la arena sin público es emocionante".

Acerca de lo que espera en esta nueva etapa junto a las Amazonas del CMLL, agrega. "Venir a enseñar, no creo. Las Amazonas tienen un nivel muy elevado; aprender, tampoco, solo quiero enfrentarlas. No hay presión alguna, hay niveles. No me siento la mejor luchadora pero tengo disciplina y por eso he logrado lo que tengo. Me siento contenta de estar aquí y siempre me ha gustado enfrentar desde una novata hasta las consagradas".