Red Bull dedicó este miércoles 17 de agosto al piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez. La escudería austriaca ha destacado momentos del volante tricolor.

Tanto es su cariño por el tapatío, que hasta propusieron instaurar el ‘Dia Nacional Checo Pérez, así lo manifestaron vía Twitter junto a una foto del piloto mexicano el día que conquistó el Gran Premio de Mónaco.

“Bendiciendo tu feed con el piloto mexicano más exitoso en la Fórmula 1”, también escribió la escudería del toro rojo.

En otro tuit que lanzaron, escribieron junto un video de cuando conquistó el gran premio monegasco: Tomando un día para apreciar a nuestro Ministro de Defensa Mexicano favorito.



Taking a day to appreciate our favourite Mexican Minister of Defence pic.twitter.com/TFJPb1h0Fx

