La temporada 2022 de la Fórmula 1 ya está dentro de los libros de historia. Sin embargo, la tensión entre los compañeros de escudería Max Verstappen y Sergio Pérez sigue al rojo vivo. No es novedad que el neerlandés y el mexicano no tienen la mejor relación, especialmente después del cierre del campeonato en el cual el tapatío explotó contra el campeón y su equipo por no ayudarlo a ganar el segundo lugar del campeonato de pilotos.



Ahora, Verstappen encendió la flama con unas declaraciones que, si bien no mencionan a Pérez, podrían ser bien interpretadas como indirectas hacia su compañero en la escudería austriaca.

En una charla con el programa F1 Talks, el ahora bicampeón del deporte motor señaló que en esta disciplina hay que saber aceptar los roles que cumple cada piloto. "Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú, ahí está cómo Bottas (en Mercedes) lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas" apuntó de manera contundente.



Max añadió que es "normal" que el segundo piloto pueda ganar algunas carreras, acumular podios y demás, pero que siempre llega un punto donde te das cuenta que no puedes competir con el primer piloto simple y sencillamente porque no estás a su nivel.

