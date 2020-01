Tajas Ajan, presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, fue mencionado en un reportaje de la cadena alemana ARD de encubrir un sistema de dopaje, que incluía intercambiar muestras de orina de atletas y que medallistas mundiales u olímpicos no fueran sujetos a examenes antidopajes en el año que estos consiguieron sus preseas.

La IWF está "particularmente preocupada por estas revelaciones sobre un posible dopaje sistemático de jóvenes atletas", reaccionó la federación internacional en un comunicado transmitido a la AFP, asegurando que iba a "investigar lo más rápidamente posible sobre las informaciones que aparecen en la emisión".

Hasta 2017, halterófilos de alto nivel no habrían sido controlados de manera regular y algunos controladores antidopaje recibieron dinero para manipular muestras, afirma el periodista de la ARD Hajo Seppelt, el hombre que desveló el escándalo del dopaje generalizado en Rusia.

Según la investigación periodística, de los 453 medallistas olímpicos o mundiales entre 2008 y 2017, 204 no habrían tenido nunca controles antidopaje fuera de la competición en el año en el que consiguieron su medalla.



