Equipo cambia color de su uniforme para proteger a jugadoras durante su periodo

El Swansea City ha lanzado un poderoso mensaje dentro del futbol femenil, con el cambio de color de su uniforme como local.

El equipo inglés cambió los shorts blancos a negros para su duelo del domingo ante el Aberystwyth, esto, con el fin de disminuir las preocupaciones de las jugadoras durante su período.

Este cambio se da en un momento en que la conversación sobre la menstruación y el deporte femenino está en alza, y sigue el ejemplo de West Bromwich Albion Women, que hizo el cambio de pantalones cortos blancos a azul marino a principios de este mes.



La defensora Jess Williams dijo: Creo que es un gran paso para el juego femenino. Significa mucho para todas las chicas.

“Para ser honestas, nos quitamos un poco de peso de los hombros, podemos salir y jugar ahora sin preocupaciones ni sentir que tienes que consultar con una compañera de equipo si tus pantalones cortos están bien”, agregó la zaguera.

Vestir de blanco durante la regla no es algo que cualquier mujer elegiría, y llevar pantalones cortos blancos durante un encuentro deportivo aún menos. Las mujeres en el deporte han tenido que lidiar con esto durante mucho tiempo.

