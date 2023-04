No saber mantener una ventaja es normal en Cruz Azul, pero al parecer, también se ha olvidado de cómo ganar. La Máquina sufrió su cuarta derrota en menos de un mes, ahora los verdugos fueron los Tigres, quienes los derrotaron 2-1 en el Estadio Azul. La racha de tres años sin entrar a la Liguilla parece que sufrirá un alargue. Con esta derrota, el cuadro celeste pone en riesgo su clasificación a la Fiesta Grande. Un golazo tempranero de Francisco Silva al 4', despertó la ilusión del pueblo cruzazulino; sin embargo, la expulsión de Ángel Mena y el gol de Juninho por la vía del penal al 44 y 45, respectivamente, mató toda esperanza. Eduardo Vargas sentenció el partido al 53 y el equipo capitalino sufre de nueva cuenta en casa. Cruz Azul intentó hasta el final, pero no pudo revertir la situación. No importa quién falle, al final del partido el grito en la tribuna fue unísono: ¡Fuera Jémez!