En Chivas no tenemos excusas; estamos en deuda: Miguel Jiménez

El Guadalajara está en crisis, la ha pasado muy mal desde el arranque del torneo Apertura 2022 y prueba de esto, es que están situados en la penúltima posición de la tabla general, lugar que aceptó el arquero Miguel Jiménez, es triste porque se planificó otro tipo de proyecto.

“La verdad es que hemos quedado a deber, no hemos tenido el arranque deseado. No te voy a poner excusas porque aquí en Chivas eso no, debemos seguir trabajando y tarde que temprano llegará ese esperado triunfo porque la verdad hemos estado cerca, no hemos cerrado de la mejor

manera los partidos y tarde que temprano llegarán los triunfos”.



Destacó que este momento tiene al equipo junto, unido en todos los aspectos porque una vez llegando el primer triunfo, sabe que se vendrá una buena racha, porque tampoco son tan malos para ocupar el lugar que ahora mismo tienen en la tabla general.

“Se habla. Nos duele estar en esta situación porque el equipo se trazó objetivos y no los hemos logrado, pero todos estamos unidos, conscientes de esta situación y queremos revertirlo de la mejor manera. Se presenta un Clásico tapatío y queremos jugarlo de lo mejor para poder encontrar el primer triunfo del torneo”.

El escenario del próximo sábado es inmejorable para generar otro tipo de reacción, una mejor comunión con la afición obteniendo el primer triunfo del torneo y anotando por vez primera en casa, lo cual no ha sucedido en sus encuentros anteriores.

"Es un partido importante porque es el juego que sigue, es la realidad, no hemos ganado, se presenta el Clásico y es una bonita oportunidad de poder llegar a la senda del triunfo para el equipo, le vendría bien, somos conscientes de lo que estamos pasando, nadie quiere pasar esto o estar aquí (viviendo esta mala racha). He visto a mis compañeros partirse el alma y la victoria llegará tarde o temprano".