El pitcher Mitch Lively confía en llegar lejos con los Diablos Rojos

Cambiar de novena siendo un pelotero extranjero en la Liga Mexicana de Beisbol, es algo muy común, no hay algo en el reglamento que lo evite.

El estadunidense Mitch Lively arrancó la campaña 2022 con los Bravos de León, pero llegó a los Diablos Rojos a la mitad del calendario y este jueves tendrá una nueva apertura con el equipo en busca de su tercera victoria (2-0).

El derecho debutó con los ‘pingos’ el 29 de junio frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, llevándose el triunfo después de admitir una anotación en cinco entradas, y luego vino una apertura de cuatro carreras en Monclova también en cinco innings, con lo que ayudó a los escarlatas a ganar ambos choques.



“Dentro del campo me he sentido muy bien desde el primer juego, donde tenía 14 días sin lanzar y tuve un buen desempeño”, explicó el lanzador, quien reveló uno de las razones de su adaptación al equipo capitalino.

“Me ha tocado de catcher para trabajar con el ‘Fish’ (Ricardo Valenzuela), con quien he jugado varios años en la Liga de Pacífico con los Venados y nosotros estamos en la misma página y así es mejor salir a ejecutar”, acepta Lively.

Además, se reencontró con su mejor arma en la lomita. “El ‘split’ es mi mejor pitcheo pero no me había estado funcionado en la temporada, cuando llegué a Diablos me empezó a salir y fue muy agradable que eso sucediera porque lo he podido combinar con mi recta”.

Este jueves, a partir de las 16 horas abrirá el primer juego de una doble cartelera en el estadio Alfredo Harp Helú, una buena oportunidad para refrendar su calidad.

“El equipo tiene muy buena energía y se está jugando fuerte. El ‘staff’ ha mejorado en las últimas semanas, lo que permitirá que podamos tener al equipo en buena posición en los juegos para esperar que nuestra ofensiva explosiva haga su trabajo”, sentenció.

Diablos Rojos venció 7-1 el miércoles a los fronterizos en un juego recortado a seis entradas debido a la lluvia.