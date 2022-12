El Gallo Estrada y Chocolatito González, listos para completar trilogía sobre el ring

La historia del boxeo está poblada de grandes rivalidades que se construyeron en más de un combate sobre el ring.

Marco Antonio Barrera contra Erik Morales, Muhammad Ali ante Joe Frazier, Manny Pacquiao frente a Juan Manuel Márquez y Sugar Ray Leonard midiéndose con Roberto Durán son ejemplos de ello.

Este sábado, México y Nicaragua mandarán al ring del Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona a dos de sus grandes guerreros a cumpir su tercera cita profesional: Francisco Gallo Estrada enfrentará a Román Chocolatito González.

Una rivalidad que arrancó en Los Ángeles en noviembre de 2012, y tuvo su segundo capítulo en Dallas (marzo de 2021). Un triunfo por bando y una tormenta de golpes en ambas batallas han marcado el duelo.



"Nací en Managua, en el barrio Esperanza. Nací en una familia pobre y Dios me ha bendecido permitiéndome dar vida a mi familia y a mis hijos y me siento inmensamente orgulloso de lo que he hecho en mi carrera y poder demostrarles a muchos jóvenes que se puede llegar lejos. Vamos a ver una gran pelea el sábado y va a ganar el mejor", prometió González.

"Soy de Puerto Peñasco, Sonora. Empecé en el boxeo a los nueve años. Antes de eso, cuando yo tenía siete años, mi madre murió. Cuando entré al boxeo seguí mi camino, entrenando, teniendo peleas locales y luego concursos interestatales municipales. A los 14 falleció mi padre y yo seguí boxeando, mi tía y mi tío cuidaban de mí y de mis hermanos. He llegado lejos en mi carrera y me siento orgulloso. Vine a ganar esta trilogía y a demostrar que soy el mejor supermosca del mundo", lanzó el Gallo azteca.

EN SU MEJOR FORMA

El Gallo adivierte que llega en una mejor forma deportiva que en marzo del año pasado cuando derrotó al nicaragüense, pero sus palabras tendrá que respaldarlas en el ensogado. "Hicimos una excelente preparación, va a ser una gran pelea y la gente va a disfrutar el espectáculo".

A los 32 años de edad, Estrada presume 43 victorias, 28 por la vía del nocáut, y solo tres derrotas. Chocará por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. "Me siento bien, confiado en los entrenamientos; obviamente en la pelea no me confío porque vamos con alguien como Román González. Tenemos una estrategia, no sabemos la de ellos; si Román sale a tirar golpes, yo trataré de tirar el doble que él".



Después de 16 meses inactivo debido al Covid-19, Estrada regresó a un cuadrilátero el pasado 3 de septiembre al derrotar por decisión unánime a su compatriota Argi Cortés, con lo que demostró estar listo para batirse a golpes con González.

González, 35 años, ha triunfado en 51 combates, 41 veces lo hizo por la vía rápida, y solo tres enemigos lo han vencido. Boxeó por última vez en marzo pasado al vencer por decisión unánime al mexicano Julio César Rey Martínez.