El Bronco Lara, listo para ser campeón del mundo

Quince peleas después de su derrota más reciente sobre el ring, el boxeador mexicano, Mauricio Bronco Lara está listo para coronarse monarca mundial. Reto para el que viajó miles de kilómetros, hasta Nottingham, Inglaterra, donde este sábado retará a Leigh Wood, el dueño del fajín pluma avalado por la Asociación Mundial de Boxeo.

Atrás quedó su barrio, en San Felipe de Jesús, al norte de la Ciudad de México, donde fue despedido hace unos días al ritmo de banda, con la mente puesta en hacer historia, historia de la buena.

“Él dice que es el diablo, pero me gusta agarrar al diablo por los cuernos y enterrarlo en su casa”, advierte el Bronco.

“Vengo a coronarme sí o sí campeón del mundo. Estoy bien preparado y emocionado. Todos saben que soy un rival que se muere en la raya y exige al rival”, agrega el púgil, quien alguna vez admitió que no le apasiona el boxeo, pero sí lo que lo rodea, “boxeo porque tengo la sangre brava”.



Será su tercera cita sobre un enlonado inglés, venció por nocaut a Josh Harrington y meses después empató ante el mismo oponente, ambas batallas en el año 2021.

“Así que me siento cobijado, Inglaterra es como mi segunda casa. Yo no vengo a una pelea, vengo a una guerra, esta pelea no termina por decisión”, dijo horas antes del duelo.

Veinticinco triunfos lo avalan, pero Mauricio sabe que, a sus 24 años de edad, es el momento de cristalizar la experiencia ganada durante siete años de combates.

Su padre y entrenador, Gerardo Lara, quien también intercambió golpes como profesional, apuesta por su hijo. “Está entero para ser campeón del mundo”. Sobre el rival, dijo. “Es fuerte e inteligente y no será una pelea fácil, pero vamos con la consigna de traernos el campeonato a México".

EL CAMPÉON ESTÁ LISTO

Leigh Wood está recuperado de la lesión en su hombro, que no le permitió subir al ring para defender su corona durante el pasado mes de noviembre. Ahora, volverá a casa para exhibir el cinturón negro y oro.



En julio de 2021 derrotó al entonces campeón Can Xu para quedarse con la corona de las 126 libras tras una excepcional presentación. Su primera defensa ante Michael Conlan en marzo de 2022 fue una de las peleas más impresionantes del año y su nocaut en el asalto 11 tras haber sido derribado al inicio fue impresionante.

“No hay manera de que yo sea vencido el sábado en la noche. Seré inteligente, táctico y obtendré el nocaut. Este fin de semana será especial”, aseguró el peleador europeo de 34 años, que hará la segunda defensa de su faja.

Ahora les resta la ceremonia de pesaje, que se llevará a cabo este viernes. Una vez ambos cumplan con el peso de 126 libras que reglamenta la división, estarán listos para la disputa de la corona el sábado.