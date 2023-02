Drive to Survive: El capítulo que habla de Checo Pérez y su futuro en la Fórmula 1

Durante la temporada 5 de Drive to Survive, la serie que muestra "lo que nadie ve" de la Fórmula 1 y sus protagonistas, hay un capítulo dedicado al piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, llamado: ‘Hot Seat (Asiento caliente)’, con declaraciones polémicas de Christian Horner, mandamás de la escudería.



*ATENCIÓN: EN ESTA NOTA HAY SPOILERS SOBRE LA SERIE*

Si bien la temporada pasada Pérez terminó en el tercer puesto del Campeonato Mundial de Pilotos, el arranque no fue el ideal. En el capítulo 7, se muestra una conversación entre Geri y Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, en la cual este último menciona que en el máximo circuito no existen los sentimentalismos para contar con él en un futuro sino los resultados.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo.También sabe que debe trabajar en equipo” sentencia Horner.

A pesar de todo, el dirigente británico destacó las cualidades del piloto tapatío aunque señaló que contratarlo "fue un riesgo".

“Fue un fiel escudero de equipo; al comienzo del 2022 tuvo un par de carreras difíciles. Eso es preocupante. Contratar a Checo fue un riesgo. Tiene 32 años, está en la última etapa de su carrera y, a veces, como director deportivo del equipo, debes tomar decisiones importantes” agregó.



El pitcher mexicano José Urquidy hace realidad su sueño Las discusiones surgieron a raíz de los problemas ocasionados por Checo en la previa del Gran Premio de Mónaco que posteriormente ganó, obteniendo su tercera victoria en la Fórmula 1.



“Toda mi vida soñé con ganar en Mónaco. Lo logré y nadie podrá quitarme eso… Sigo en Red Bull, eso creo. Es lo que dice aquí” comenta Pérez.

Finalmente, la nueva temporada de la Fórmula 1 comienza este 6 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

TE PODRÍA INTERESAR: Orlegi Sports, el éxito del grupo deportivo mexicano