Dibu Martínez subastó los guantes con los que fue campeón del mundo; esta es la cantidad que pagaron por ellos

El portero del Aston Villa y de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, subastó los guantes con los que jugó la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 frente a Francia, en la cual atajó un penalti y fue figura en la obtención de la tercera estrella para la Albiceleste.



El 'Dibu' es una figura que llama la atención en cualquier ámbito de la vida. Si no es en la cancha haciendo sus ya tradicionales bailes después de realizar una ataja, es en una tanda de penaltis enloqueciendo al rival con frases o distracciones o festejando de manera polémica la obtención de un premio individual como sucedió con el Guante de Oro en Qatar. Sin embargo, además del personaje, existe la persona. Está el Emiliano que se emocionó hasta las lágrimas en la entrega al premio 'The Best' y que recordó el gran esfuerzo y sacrificio de sus padres, está el hombre que reflexiona sobre la situación económica actual de Argentina y le dedica los triunfos a su gente, o quien se sensibiliza con la juventud de su país y decide subastar los guantes más importantes de toda su carrera para donar lo recaudado a un hospital para niños.

¿CUÁNTO PAGARON POR LOS GUANTES DEL DIBU MARTÍNEZ?

Los 'Guantes del Campeón', como decidió llamar a la subasta la Fundación Pediátrica de Argentina, estaban firmados por el guardameta argentino y el ganador, quien se mantiene anónimo, pagó 45 mil dólares por ellos, traducidos en 800 mil pesos mexicanos aproximadamente.

"Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos. No se juegan finales del mundo todos los días, son especiales. Pero a un niño lo ayuda muchísimo más que a mí tener colgados en un cuadro en mi casa. No es solo futbol y levantar la Copa del Mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo" declaró Martínez durante el evento.

