David Faitelson y Omar Chaparro se hicieron de palabras en unos Juegos Olímpicos; así lo recuerda el actor

David Faitelson y Omar Chaparro se hicieron de palabras en unos Juegos Olímpicos por la rivalidad que existía entre TV Azteca y Televisa durante la época en la que ambos personajes trabajan en dichas televisoras.

El actor relató en una entrevista que él y el periodista deportivo se dijeron algunas cosas mientras cruzaban en un pasillo de los estudios de transmisión y ambos reaccionaron ante la provocación.

Lee También: Ángel Reyna amenaza con golpear a Martinoli por apodarlo “pleititos”

“Estaban los ánimos candentes y nos encontramos por ahí en un pasillo. Íbamos Derbez, el escritor, el productor y yo y del otro lado venía Faitelson y el equipo de comedia de TV Azteca. Alguien dijo algo y no sé que dijo Faitelson y yo también reaccioné”, reveló.

El comediante compartió que no recuerda con exactitud que se dijeron el uno al otro, pero aseguró que el cruce no llego a más y todo quedó en palabras.

Lee También: Jorge Campos supera a Guillermo Ochoa como mejor portero mexicano de la historia

Omar Chaparro también externó que respeta a David Faitelson y no siente orgullo por lo que pasó entre ellos.

“Algo nos dijimos, pero no llegó a empujones. Yo me calentaba más rápido y seguramente Faitelson también, pero lo respeto muchísimo y no me enorgullezco de haber sido así o de lo que haya dicho”, señaló.