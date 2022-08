Daniil Medvedev conoce a Lorena Ochoa en el Abierto de Los Cabos

El Abierto de Los Cabos reunió al mejor tenista del mundo, Daniil Medvedev, con la mejor golfista en la historia de México, Lorena Ochoa.

Medvedev había sido cuestionado sobre la presencia de la exgolfista profesional, fue sincero y dijo que no la conocía, pero un día después se encontraron en el torneo de tenis.

“La conocí y ella es muy buena, ella fue definitiva alguien increíble del golf”, comentó tras avanzar a semifinales.

Fue el Abierto de Los Cabos quien difundió las imágenes en sus redes sociales, el ruso agregó que “Fue muy divertido”.



Lorena Ochoa se encuentra en torneo ATP 250 como parte de su nueva alianza educativa, la tapatía dijo seguir y practicar el tenis, aunque no puntualizó en sus tenistas favoritos.

Daniil Medvedev recordó su encuentro con la exgolfista de la LPGA aunque fue sincero al decir que el golf no es un deporte que siga.

“El golf nunca ha estado muy cerca mí, no lo he seguido, yo creo que se debe a que soy de Rusia y nosotros no tenemos a ningún golfista”, compartió tras derrotar 6-2 y 6-2 a Berankis.

Daniil Medvedev este viernes jugará la semifinal del Abierto de los Cabos ante el serbio Kecmanovic.