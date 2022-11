Daniel Ricciardo regresa a Red Bull, ¿En riesgo Checo Pérez?

El piloto australiano Daniel Ricciardo, ganador de ocho carreras de Fórmula Uno, regresará a Red Bull la temporada próxima como tercer piloto", anunció este miércoles la escudería austríaca.

"Oracle Red Bull Racing confirma que Daniel Ricciardo regresará a casa y se unirá al equipo como tercer piloto en 2023. Con una dosis de experiencia y carácter, Daniel asesorará al equipo en los test y en el simulador, así como en la actividad comercial", explica la nota.



Red Bull recuerda que el australiano ha ganado 29 trofeos en su primer paso por la escudería: "Su impacto fue inmediato. En 2014, su primer año, terminó tercero el campeonato tras conseguir victorias en Montreal y Budapest.



BREAKING: Daniel Ricciardo joins Red Bull Racing as third driver for 2023 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/7JmFQlWO3r

— Formula 1 (@F1) November 23, 2022