Daniel Ricciardo protagoniza los memes de la Fórmula 1 este fin de semana

Ya se disputó la primera carrera del 2023 en la Fórmula 1 y los memes no se hicieron esperar, aunque esta vez están protagonizados por alguien que no corrió el Gran Premio de Bahrein.

Se trata de Daniel Ricciardo, quien hasta el año pasado corría para McLaren y que ahora es el tercer piloto de Red Bull.

Ricciardo salió del equipo naranja, que este domingo tuvo una lamentable presentación en el primer GP de la temporada.

Así que los memes no se hicieron esperar y plasmaron la "felicidad" del australiano por el mal inicio de McLaren en este 2023.



that awkward moment when Daniel Ricciardo was made to be problem on your team and now you’re 18M in debt to him + struggling to even finish a race pic.twitter.com/jOeig4lSJT

— mic-ciardo (@ricciardaniel) March 5, 2023