Dani Alves goza de tratos exclusivos en prisión "por ser un caso importante"

El exfutbolista de los Pumas, Dani Alves, sigue en prisión por las acusaciones de presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona el pasado diciembre. Sin embargo, de acuerdo a medios españoles, el brasileño goza de ciertos privilegios que los demás reos no.



El centro de detención Brians 2 de Barcelona es donde Alves pasa sus días como detenido por la justicia española. De acuerdo al testimonio de un visitante a Europa Press, el brasileño recibe un trato distinto a los demás "por ser un caso importante, es un futbolista importante y es para que no haya problemas entre los presos".



Testigo de la cárcel donde se encuentra Dani Alves confiesa que al futbolista "le acompañan al patio cuatro funcionarios, le tienen escoltados y aparte, sólo" https://t.co/MrXMNRuZSF pic.twitter.com/L939qO3U2q — Europa Press (@europapress) February 5, 2023

"Por lo que he escuchado yo, que he venido a visitar... A Dani Alves lo acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen apartado de los demás" agregó.

El exlateral de Barcelona y de la Selección brasileña, había indicado que no quería recibir visitas de sus seres queridos para que no lo vean o recuerden dentro de una prisión. Sin embargo, su pareja Joana Sanz fue vista saliendo del recinto y declaró ante la prensa que "no lo dejaré solo en el peor momento de su vida".

