La exsposa de Dani Alves, Dinorah Santana, acudió al Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona para visitar al futbolista brasileño.

Al salir de la prisión, la madre de los dos hijos de Alves concedió unas declaraciones a los miembros de la prensa que se encontraban presentes.

Dinorah mencionó que, para ella y sus hijos, el exjugador de Pumas es inocente y que pronto se aclarará la compleja situación.

Lee también: Concachampions: ¿Cuándo y dónde ver los octavos de final de los equipos mexicanos?

“Dani es inocente y muy en breve se demostrará esto. Yo y sus hijos creemos en él y creemos en su inocencia”, sentenció.

Santana también compartió que sus hijos no se encuentran bien por el momento que vive su padre actualmente.

“Es complicada la situación para ellos. Dani tiene familia, tiene hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad y eso pesa mucho en la vida de los niños”, compartió.

Lee También: Futbolistas mexicanos van por gloria europea

Además, aseguró que ella no necesita conocer las diferentes versiones que el lateral derecho ha dado ante las autoridades.

“Yo no le he preguntado las versiones porque sabemos que es inocente y en breve se demostrará. No hay cuestionamientos”, puntualizó.