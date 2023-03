Nacho Trelles fue un referente para Cruz Azul y ser comparado con él, siempre será un halago, así lo confesó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

En días recientes, a través de redes sociales, se le ha comparado al Tuca Ferretti con Don Nacho Trelles, por su parecido tanto en lo físico como en la forma de portar los colores de La Máquina.

Y con una sonrisa respondió:” Cuando uno inicia, uno siempre busca ejemplos. Don Nacho Trelles, que en paz descanse, es el ejemplo de todos nosotros. Todo quisiéramos haber logrado lo que consiguió. A lo mejor lo invoqué un poquito y el me bendijo. Me da satisfacción”.

Y agregó: “Naturalmente eso es pasado, todavía tengo la oportunidad y la institución para buscar a través del equipo algo más. Si se da yo creo que sería muy agradable para todos”, señaló en conferencia.

En esta nueva aventura por la Noria, Tuca busca llevar al equipo a los momentos de gloria, a ser protagonista, tal y como lo ha logrado con otras instituciones, una tarea nada sencilla pero con el trabajo y esfuerzo de sus jugadores de puede conseguir.

“La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en dos entrenamientos, fue corta. Ahora tenemos una semana más cómoda. Tenemos que poner más énfasis en la táctica fija, recibimos tres goles. No podemos entrenar una cosa y descuidar las otras”.

El próximo rival será pumas, un rival urgido en puntos y no dejar escapar puntos será la misión para entrar al repechaje de forma directa y no esperar resultados :” Meternos a la liguilla, no dependemos de nadie. Dependemos de nosotros mismos. En la posición que no encontramos estamos en repechaje, lo que tenemos que buscar es cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo al repechaje y después buscar pasar esa fase.

“Dentro de la liguilla cualquiera puede ser campeón. Nuestra aspiración para el próximo partido son los tres puntos”, finalizó Ricardo Ferretti.