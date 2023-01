Cristiano Ronaldo apunta a sus críticos: "Mi carrera no ha terminado"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo su presentación oficial como jugador del Al Nassr en el estadio Mrsool Park, su nuevo hogar. Antes de entrar al campo de juego y recibir el cálido recibimiento de los aficionados que corearon su nombre entre bengalas y cánticos, el 'Bicho' le dejó un recado a sus detractores.



"No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias" destacó Ronaldo, quien también hizo énfasis en la evolución del futbol y cómo los países antes considerados inferiores hoy son más competitivos.

"En los últimos 10, 15 años el futbol cambió. Todos los equipos se preparan de la misma forma y son competitivos. Lo vimos en la Copa del Mundo. No hay que olvidar que Arabia fue el único que le ganó al campeón. Y hubo muchas otras sorpresas como Corea del Sur y los equipos africanos".

Finalmente, Cristiano mencionó que está listo para debutar este jueves en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Primera División de Arabia Saudita, cuando el Al Nassr reciba al Al Ta'ee. Actualmente, el equipo del 'Comandante' está primero en la liga con 26 puntos, uno por encima de su escolta el Al-Shabab que todavía cuenta con un partido menos.

