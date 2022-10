El Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá este día su gran Noche de Campeones, en donde el publicó votó por su luchador favorito para verlos como retadores por los campeonatos más importantes de la empresa.

Entre los ganadores está Suicida, que buscará arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Welter a Titán, “Es una oportunidad que no voy a dejar pasar. Estoy preparándome como siempre, sé que Titán no es un luchador cualquiera, lo respeto, lo admiro, pero yo creo que arriba del ring eso se olvida. Le voy a demostrar que tengo las capacidades y todas las aptitudes que él tiene también para yo ser campeón”, amenazó.



El luchador de Ecatepec ha estado en los magno eventos del CMLL, salvo en el más importante: el 89 Aniversario, por lo que la Noche de Campeones será una revancha por su ausencia, “Esta noche me va saber a mi Aniversario, entonces voy a disfrutar y hacer lo que sé hacer, simplemente voy a demostrar todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias al público que se dio cita a votar todos los días, que me mandaba sus mensajes de apoyo, sus comentarios en mis redes sociales, es algo que no tengo con qué pagarles mas que con mi trabajo y muchísimas gracias también al Consejo Mundial de Lucha Libre por esta oportunidad de elegirme de ser un candidato”.