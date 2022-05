Atlantis Jr., heredero de la máxima leyenda viviente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, se medirá con el último ídolo del pancracio mexicano, Místico, en la final de la Copa Jr., el próximo 27 de mayo en la Arena México.

"Sé que es más joven que yo, pero demostré que si me quieren ocupar de escalón, se están topando con pared, porque para un junior, hay un junior y medio y ese es Místico", advirtió el enmascarado de Tepito de cara a la cita final por el trofeo.



Amenaza que no intimida a su rival. "Es una prueba muy importante para mi enfrentarme a una superestrella como es Místico, y si inicia una rivalidad con él, yo encantado", señaló Atlantis Jr., quien no se achica. "Le quise dar la mano (a Místico) y me dio la espalda, así que no porque yo sea joven le voy a tener respeto, al contrario".

Ambos gladiadores buscan ganar por primera vez este trofeo.

En el torneo eliminatorio, Atlantis Jr. dejó fuera de combate a Stuka Jr., y repitió la dosis con Volador Jr.

Mientras que Mephisto fue la primera víctima de Místico, quien también dio cuenta de Soberano Jr.