Christian Eriksen, jugador que sufrió un infarto es nuevo jugador del Manchester United

Christian Eriksen vivió uno de los momentos más difíciles de su vida durante la Eurocopa de 2021, cuando en pleno partido con la Selección de Dinamarca sufrió un paro cardíaco.

El jugador de 30 años que regresó a la actividad profesional tras una exhausta revisión medica con el Brentford de Inglaterra hace unos meses hoy fue anunciado como nuevo jugador del Manchester United.



El equipo inglés anunció el acuerdo mediante sus redes sociales, donde dejó claro que el contrato con el futbolista será hasta 2025.



Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble”.

Eriksen, en su regreso a la actividad sumó 11 juegos y marcó un gol en la Premier League la última temporada.