Christian Eriksen: Fue un milagro que el equipo médico me salvara

Casi un año después del fatídico 12 de junio de 2021, cuando se desplomó por una parada cardíaca en un Dinamarca vs Finlandia de la Euro 2020, Christian Eriksen recordó que ha pasado momentos "complicados" que ya da por superados y aseveró que "está muy contento" por haber podido regresar al combinado danés.

"El primer milagro fue que el equipo médico me salvara", respondió el medio del Brentford, cuando fue cuestionado sobre su sorprendente regreso al primer nivel competitivo, tanto con su actual club, como con su selección, a la que volvió en marzo de este año.



"He hablado mucho con los médicos y no han visto nada que me impidiese jugar (...) Ha sido un último año complicado, pero estoy muy contento por regresar", señaló el jugador, de 30 años y que juega con un desfibrilador automático implantable.

Eriksen integra la selección danesa que mañana, viernes, se mide en partido de la Liga de las Naciones a la francesa en el Estadio de Saint-Denis, el recinto que vivió hace cinco días escenas caóticas en a final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid.