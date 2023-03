En su primera experiencia en la Liga MX, Veljko Paunovic ha tenido números más que aceptables.

Tras un inicio que sembraba ciertas dudas, poco a poco ha ido mejorando el funcionamiento ganando credibilidad y ahora mismo está peleando con técnicos experimentados en la tabla general, gracias a su excelente cosecha fuera de casa, donde actualmente está invicto.



Pauno acumula 66 por ciento de efectividad, porcentaje por demás bueno al tratarse de un equipo que viene de poco más de cinco años de proyectos fallidos y ya tiene ya varios logros desbloqueados.

Ya superó el torneo Apertura 2011 en suma de unidades. En aquel campeonato, logró José Luis Real 17 puntos en 9 jornadas, ahora el rebaño tiene 18 y está ubicado en la tabla general en cuarto sitio.

Otro logro desbloqueado es el manejo de táctica fija, ya que Chivas antes no metía gol ni por equivocación, en el actual campeonato ya lleva tres y a la defensiva ha mejorado mucho, son actualmente la quinta mejor zaga al estar en el lugar cinco, con ocho tantos aceptados en nueve partidos jugados del Clausura 2023.

Tras todo lo anterior, el técnico rojiblanco, Veljko Paunovic, realizó un corte de caja tras estar en la mitad del campeonato y aseguró que esto es apenas el inicio, que faltan más batallas por ganar y quiere a todo el plantel siempre, con la guardia arriba.

“Siento que el equipo ha vencido limitaciones impuestas por el exterior y algunas probablemente internamente. Hablamos de muchos hechos que el equipo ha conseguido tras resultados que ha roto, marcas y a tener una racha positiva. Aquí no se relaja nadie, esto es simplemente el trabajo que a mitad del torneo uno tiene que reconocer, pero no podemos quedarnos ahí”.

Precisó que no permitirá que en su plantilla nadie debe ser permisivo, la exigencia siempre está al máximo en todos los aspectos porque así lo exige la institución, por su palmarés, por la historia que debe seguir acumulando más páginas llenas de gloria y no de fracasos.

“Tenemos que buscar mejoría, soy muy sensible a los cambios de comportamiento y eso no lo permito. Lo que estamos haciendo es aprovechar la confianza para aumentar el nivel, subir nuestra tolerancia a las adversidades. Aumentar también nuestra tolerancia a los trabajos y debemos ser fuertes en todos los momentos del torneo, no relajarse, siempre buscando para adelante, siempre al siguiente rival y nos toca Santos el sábado”.

