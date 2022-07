Chivas no anota goles en la Liga MX y delantero que tiene cedido la 'rompe' en la MLS

El Atlanta United logró vencer 2-1 al Real Salt Lake y Ronaldo Cisneros, exfutbolista del Guadalajara fue el artífice de esta victoria que le otorgaron los tres puntos a su equipo.

Además, esto bastó para que el Atlanta rompiera una mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de tres puntos en la Major League Soccer. El delantero mexicano se hizo presente en los minutos 7 y 33 del primer tiempo.



Además, Cisneros vive un gran momento en el futbol de Estados Unidos, pues cuenta con seis goles en lo que va de la temporada del 2022 e igualó la cifra que tiene Carlos Vela y solo una anotación lo separan de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Cabe destacar que Ronaldo Cisneros pertenece a las Chivas, ya que está a préstamo con el cuadro de la MLS, sin embargo extendió su relación con el conjunto norteamericano hasta diciembre del 2022.

Actualmente el Club Guadalajara es el único equipo que no cuenta con un gol en el Apertura 2022 y tiene una crisis en su ataque, ya que perdieron a JJ Macías para este torneo, sus delanteros no están finos y no han podido concretar el fichaje de otro atacante.