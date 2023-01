Monterrey le pasó por encima al Guadalajara, equipo que por la genialidad de Alexis Vega logró obtener tres puntos de oro en su presentación en el Clausura 2023, luego fueron a San Luis, donde jugaron 75 minutos contra un equipo en inferioridad numérica y no pudieron anotarle un gol, esto abrazados al discurso que el rival se encerró.

De lo mostrado por Chivas en la pretemporada, un equipo livianito, rápido, vertical que hacía presión alta en varios pasajes de los partidos para la recuperación poco y nada se ha visto, pero Rubén González dice que no pasa nada, no se ha perdido y siente que están haciendo las cosas bien, porque se le ha metido ganas a cada partido.



“Respeto la opinión, cada quien mantiene su punto de vista, pero creo que han sido dos visitas, a lo mejor queda la espinita con el partido ante el San Luis porque se quedaron en inferioridad numérica, pero al final la idea, el ímpetu de ir por los resultados, de ganar en Monterrey y acá pues el empate, creo que queda seguir con las ganas porque no se ha perdido nada, hay que seguir adelante”.

El baile que recibió Chivas en Monterrey no tiene mucha importancia para González, porque para él al final lo que cuenta, es que se haya ganado el encuentro y siempre será mejor corregir ganando que perdiendo.

“Los cuatro puntos son buenos, no se ha perdido, fueron dos visitas muy difíciles. A lo mejor queda la espinita de lo de San Luis porque tuvimos llegada, el ímpetu por ir por el marcador, no se obtuvo y sumamos cuatro puntos que nos tienen ahí arriba en el torneo”.

No importa el elemento que salga en el once estelar, porque dice el “Oso” que caminan con muchas herramientas en el torneo Clausura, en el cual todos están claros que quien no juegue al cien por ciento, esté concentrado en dar lo mejor, difícilmente jugará porque la competencia está fuerte.

“La competencia desde la pretemporada siempre ha sido sana, sabemos que quien esté en mejor momento o necesite el profesor, eso nos hará bien. Tenemos la energía para estar ahí siempre que seamos llamados”.

Si algo tiene a favor el Guadalajara en este nuevo proceso, es la forma de trabajar tan clara que tienen con Veljko Paunovic, ya que siempre está insistiendo en que deben tener muchas herramientas para vencer las adversidades que se presenten.

“La mentalidad que nos ha puesto el profesor, creo que eso ha sido parte fundamental, también el mantener el ímpetu de ir por el resultado, no bajar los brazos, presionar, el correr todos, tener la idea de juego y eso es fundamental para tener cuatro puntos. Es algo favorable”.



“Creo que la mentalidad con la que trabaja el profesor es la clave, nos ha ayudado a darle un giro a la forma de ver y pensar las cosas. Eso el que te dé armas, que estés consciente que quien esté mejor jugará, ayuda mucho a la competencia para que todo el equipo esté muy bien”.

Respecto a la baja de su compañero Alexis Vega por lesión, quien apunta mínimo a ocho semanas fuera de acción, el “Oso” mencionó que hay compañeros para suplirlo y espera no se note tanto la ausencia del “10” rojiblanco.

“Sabemos lo que Vega aporta para el equipo, obvio que duele el que haya salido lastimado, lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado en el grupo, sabemos que quien está esperando el momento para dar la mejor cara, obvio se le va a extrañar, pero ahora vamos viendo a los que estén para hacerlo de la mejor manera”.

