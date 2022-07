Checo Pérez se queja de George Russell, “había espacio suficiente para no chocar”

Sergio 'Checo' Pérez se tuvo que retirar este domingo del Gran Premio de Austria lo que provocó que bajara un puesto en el campeonato de pilotos, en el que ahora es tercero, tras la carrera el tapatío aseguró que fue "una pena" que su "carrera acabara tan pronto".

“Ha sido una gran pena que nuestra carrera terminase tan pronto. Tenía toda la carrera por delante y pensé que tenía buenas oportunidades de poder hacerme camino, así que fue muy doloroso", comentó 'Checo', quien ya es tercero en el Mundial, con 151 puntos, 57 menos que el líder, su compañero el neerlandés Max Verstappen.

El segundo puesto se lo quitó Charles Leclerc, quien ya acumula 170 puntos.



"Sufrimos muchos daños en el coche y la verdad es que no íbamos a ninguna parte, así que no tuvimos más remedio que retirarnos. Le di todo el espacio que pude a George (Russell, inglés, de Mercedes) en la primera vuelta, había espacio suficiente para que los dos coches no se chocaran; pero desafortunadamente acabamos colisionando. No sé qué más podría haber hecho", indicó el mexicano tras la carrera disputada en el circuito propiedad de su escuderia.

"Lo de hoy nos duele en los dos campeonatos y ojalá podamos recuperar terreno pronto. Ha sido así durante toda la temporada, a veces somos más rápidos nosotros; y otras veces lo son los Ferrari", comentó Pérez.

"Todo sigue bastante apretado, pero hoy fueron claramente el coche más rápido. Necesitamos seguir hacia adelante ahora. La temporada es larga y ojalá podamos volver más fuertes en los próximos fines de semana”, deseó Checo Pérez.