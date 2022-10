El Canelo Álvarez se ha sumado a las celebridades que han felicitado a Checo Pérez por su triunfo el domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El boxeador, también tapatío, lanzó en sus redes sociales un contundente mensaje para el piloto de Red Bull.



"Checo is the best (Checo es el mejor)", escribió Álvarez, que en septiembre disputó la tercera pelea ante Gennady Golovkin, en la que salió con la victoria en Las Vegas.

Pérez, llegó ya a cuatro carreras ganas en su carrera en la máxima categoría, además de subir por vigésima tercera vez al podio en la F1.

