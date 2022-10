Checo Pérez largará segundo en el Gran Premio de Singapur; Pole Position para Charles Leclerc

La clasificación del Gran Premio de Singapur ya es historia. Este sábado (por la noche en el Circuito Urbano Marina Bay, por la mañana en México), se realizó la qualy para la carrera de mañana en la Fórmula 1.

Y hay buenas noticias para el mexicano Checo Pérez, quien largará en el segundo puesto, por detrás de Charles Leclerc, que se quedó con la Pole Position.



Con esto, el de Guadalajara saldrá desde la primera fila, con oportunidades de pelear por la victoria en Singapur.

"La largada será muy importante para atacar a Charles y para la victoria; es muy desafortunado perder la Pole por muy pocas milésimas, pero estoy muy feliz, será importante no cometer errores", mencionó el tapatío tras la qualy.

Así queda el inicio de la carrera para mañana:

Q3 CLASSIFICATION

And breathe... what a qualifying session that was! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FBlPCQu2qY

— Formula 1 (@F1) October 1, 2022