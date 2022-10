Checo Pérez hace historia y se convierte en el primer mexicano campeón en F1 con el título de Red Bull

Checo Pérez sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y los puntos que ha hecho este año con la escudería austriaca ya tienen repercusión.

Con el triunfo de Max Verstappen y el cuarto puesto del mexicano en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, en el Circuito de las América, Red Bull ha conquistado el campeonato de constructores, ese que ya sólo era cuestión de tiempo para que se concretara.



Red Bull ha roto la marca consecutiva de dicho título que ostentaba el dominante Mercedes, para llegar a su quinto campeonato de constructores en la historia.

La escudería austriaca llegó a 656 puntos, por los 469 que tiene el equipo de Maranello.

Y es que el aporte de unidades del tapatío ha sido vital este año para que Red Bull lo logara, pues hasta ahora suma 265 puntos, mientras que Max Verstappen ha llegado a 391.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! pic.twitter.com/dM0VORhXzb

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2022