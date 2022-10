Checo Pérez dejó sorprendido a Charles Leclerc en el GP de Singapur

Checo Pérez logró su cuarta victoria en la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Singapur, la batalla por el primer sitio fue directo con Charles Leclerc de Ferrari.

En la calificación del sábado Checo Pérez terminó en segundo puesto, la pole position la conquistó Leclerc. En la carrera todo cambio desde un inicio, porque el mexicano desde el arranque se hizo dueño de la carrera.

Pérez fue penalizado por incumplir con las reglas con el coche de seguridad, pero aunque tuvo la sanción el primer lugar no lo perdió. Justo esta situación de la polémica sanción al tapatío llamó la atención del español.

“Me sorprendió porque en cuanto perdí el DRS creo que fue exactamente en el momento en que también los neumáticos de Checo empezaron a funcionar, desafortunadamente lo perdí un poco”, señaló Charles Leclerc.



Checo Pérez tuvo una ventaja superior a los siete segundos sobre el piloto de Ferrari, quien considera que previo al momento donde despuntó el mexicano, todo estaba apretado.

“Antes de eso, todo estaba realmente al límite, quiero decir, en el aire sucio, en condiciones como estas, el más mínimo error lo pagas caro, cometí errores y sólo intentaba estar lo más cerca posible”, compartió el monegasco.

Leclerc explicó que las condiciones de la pista por la lluvia lo perjudicó en su estrategia.

“No podía ir a la zona de frenado y frenar más tarde porque no sabía cómo estaba la pista por el interior y no quería correr ese riesgo. Tuve una vuelta en la que estuve muy cerca, así que estaba esperando la oportunidad adecuada, pero por desgracia no llegó al final”, concluyó Charles.

Checo Pérez y Charles Leclerc se encuentran disputando el segundo puesto en la clasificación de pilotos, donde el monegasco tiene 237 puntos y el mexicano ha conseguido 235.